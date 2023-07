Migranti: Libano, fermati cinque trafficanti siriani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito libanese ha fermato cinque siriani, presunti trafficanti di migranti, a Selaata, vicino a Batroun, località a sud di Tripoli. Secondo quanto riferisce l'esercito libanese, i cinque siriani sono accusati di "aver organizzato un tentativo di emigrazione illegale con una barca". Oltre ai cinque presunti trafficanti, i militari libanesi hanno fermato presso un posto di blocco 49 siriani, tra cui donne e bambini, mentre "si stavano dirigendo verso Batroun con l'intenzione di partire via mare verso un Paese europeo". Nel 2022, secondo l'ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) 51 barconi hanno cercato di lasciare il Paese illegalmente, con 4.334 passeggeri a bordo. Nel 2022, secondo i dati dell'Unhcr, il 62,2 per cento degli aspiranti migranti erano siriani, il 28 per cento libanesi e l'11 per cento palestinesi. (Lib)