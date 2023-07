Finanza: Consob, capitalizzazione in forte calo, più imprese in Borsa grazie a Pmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contro, gli utili relativi al 2022 delle imprese non finanziarie registrano un forte incremento, di ben il 123 per cento a 28,2 miliardi di euro per le quotate su Mta e del 52 per cento a 591 milioni per l’Egm. In miglioramento rispetto al 2021 anche gli utili delle banche (15,3 miliardi di euro, +55 per cento), mentre si registra un calo del 3 per cento per le assicurazioni (a 6,1 miliardi) e del 20 per cento per le altre società finanziarie (a 0,8 miliardi). La flessione dei prezzi dei titoli azionari ha depresso la capitalizzazione complessiva delle società italiane quotate, che al 31 dicembre scorso era scesa del 18,6 per cento su base annua. In relazione al Prodotto interno lordo la capitalizzazione di Borsa si riduce dal 33 per cento di fine 2021 al 25 per cento di fine 2022. In calo il portafoglio dei titoli detenuti presso intermediari italiani (-8,8 per cento) da famiglie e imprese. In crescita il peso degli investimenti azionari e in obbligazioni emesse da imprese finanziarie. Diminuisce, invece, l’incidenza degli investimenti in fondi comuni. In calo i volumi di attività relativi ai servizi di investimento, in particolare, la raccolta di strumenti finanziari (-15,4 per cento a 363,4 miliardi) e di prodotti assicurativi a prevalente contenuto finanziario (-47,1 per cento a 28,1 miliardi) da parte degli intermediari italiani. (Com)