Milano: 4 arresti per furto in Centrale, uno era ricercato per scontare 10 anni di carcere

- Ieri la Polizia ha arrestato quattro persone alla Stazione centrale di Milano. In particolare, un cittadino albanese di 42 anni, destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna, un cittadino peruviano di 35 anni, per il reato di furto aggravato, un cittadino colombiano di 27 anni e un cittadino cubano di 32 anni, entrambi per il reato di furto aggravato in concorso. In mattinata, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno notato il 42enne aggirarsi nelle vicinanze della stazione Centrale, tentando di eludere il controllo di polizia. I poliziotti lo hanno fermato e condotto presso gli uffici di Polizia dove da accertamenti in banca dati è emerso che l’individuo era ricercato dal 2010 dall’Autorità Giudiziaria, in quanto doveva espiare la pena residua di 10 anni e 6 mesi di reclusione, nonché il pagamento di oltre 57 mila euro in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso nella città di Bologna nel 2006. Qualche ora dopo i poliziotti hanno notato il cittadino peruviano, aggirarsi all’interno di un esercizio commerciale della stazione e, posizionandosi alle spalle di una donna intenta a consumare una bevanda, impossessarsi dello zaino per poi allontanarsi dal locale. Gli agenti, che avevano assistito alla scena, hanno fermato il 35enne e hanno restituito la refurtiva alla vittima. Infine, nel pomeriggio, i poliziotti hanno notato due uomini uscire rapidamente da un esercizio commerciale della stazione e, in particolare il cittadino colombiano, nascondere qualcosa in uno zaino. Gli agenti della Polfer si sono avvinati per un controllo e i due hanno tentato la fuga. Il 27enne è stato immediatamente fermato, mentre il 35enne cittadino cubano è stato bloccato dopo una colluttazione con un agente. All'interno dello zaino un portafogli contenente denaro e carte di credito intestate ad una donna di cui non ha saputo giustificare il possesso. I due sono stati condotti presso gli uffici di Polizia, dove era presente la vittima, la quale ha dichiarato di aver subito il furto del proprio portafogli all’interno del locale commerciale, rientrandone in possesso in sede di denuncia. (Com)