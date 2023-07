Covid: Conte, non ho paura di Commissione d’inchiesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io ho conosciuto la paura. Quando ci siamo scoperti - ha sottolineato Conte - indifesi, fragili, con un sistema sanitario a pezzi, con un virus sconosciuto, senza mascherine e respiratori, con decessi che crescevano giorno dopo giorno secondo una curva che pareva inarrestabile, io ho provato, forse per la prima volta nella mia vita, cos’è la paura. Ma l’ho subito ricacciata via perché sapevo che non potevo permettermi di avere paura. Avevo la responsabilità di difendere la mia Patria, in cui ero cresciuto e di cui ero diventato la massima autorità di governo. In quei giorni, guardandomi dentro, ho compreso il significato più profondo del pensiero di Georges Bernanos: è 'la paura della paura che modella il viso dell’uomo coraggioso'. Non ho mai affermato di essere infallibile. Ma so di aver dato tutto, col massimo impegno, con la massima responsabilità. Questo sì. Quando quasi ogni giorno ho cercato di spiegare ai giornalisti e convincere i cittadini sulle ragioni di scelte difficilissime. Quando ci siamo assunti la responsabilità di mettere a terra 130 miliardi in un anno e mezzo per l’emergenza di ospedali, lavoratori, imprese. Quando, nonostante l’acqua alla gola, ho detto no al Mes e ai tagli dell’austerità per lanciarmi nell’impresa che pareva impossibile di portare 209 miliardi in Italia. Quando ho bloccato i licenziamenti in Italia - caso quasi unico in Occidente - nonostante le resistenze di una parte del Paese". (segue) (Rin)