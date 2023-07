Covid: Conte, non ho paura di Commissione d’inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cari avversari politici: ma non vi accorgete - prosegue il leader M5s - di essere ridicoli? Come posso essere intimorito da voi se sono entrato a testa alta in tutte le Aule di Tribunale che hanno indagato sulle ragioni delle mie scelte? Come posso essere intimorito da voi se tutti i magistrati che sin qui si sono pronunciati - all’esito di indagini che sono durate anni e hanno acquisito migliaia di documenti e testimonianze - hanno riconosciuto che le decisioni che ho adottato sono state ponderate, ragionevoli e del tutto adeguate all’emergenza affrontata? Non ho nessuna paura di voi. Ma mi preoccupa fortemente la vostra codardìa. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che scappa continuamente anche dalle più semplici conferenze stampa e dai giornalisti per non rispondere alle domande degli italiani. Cittadini che magari vorrebbero sapere delle tante giravolte di questi mesi e del perché sono stati presi in giro sulla balla del blocco navale per anni, mentre ora gli sbarchi sono più che raddoppiati con il governo dei patrioti. Mi preoccupa un presidente del Consiglio che fa video da leonessa sui social ma diventa agnellino nei vertici europei e internazionali, in cui viene portata a spasso per mano, seguendo quello che hanno già deciso gli altri su economia e guerra". (segue) (Rin)