Roma: disperso a Sant'Oreste, 58enne recuperato con elicottero

- Poco dopo le 14 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Sant'Oreste in provincia di Roma, con la squadra territoriale di Montelibretti e la partenza Saf per ricerca a persona. Il personale della Sala Operativa dei pompieri di Roma è riuscito a geo localizzare la posizione del disperso, grazie alla chiamata per richiesta di aiuto che l'uomo, un 58 enne, ha inoltrato dal proprio cellulare al numero unico di emergenza. Il recupero è stato effettuato dal personale del reparto volo a bordo dell’Eli Drago 156 tramite verricello. Una volta a terra, il 58enne è stato affidato alle cure del 118. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. (Rer)