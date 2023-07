Sicilia: Aeronautica, donna infortunata recuperata su isola Salina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giunti nell’area di intervento, i tecnici del Cnsas e l’aerosoccorritore dell’82esimo Centro Sar dell’Aeronautica militare sono stati calati nella zona particolarmente impervia dove si trovava la donna. Una volta stabilizzata e messa in sicurezza su una speciale barella, è stata recuperata a bordo dell’elicottero grazie all’uso del verricello. Successivamente l'elicottero militare si è diretto presso l’ospedale Papardo di Messina per le cure sanitarie del caso. Si tratta del secondo intervento in due giorni condotto in sinergia dall'82esimo Centro Sar dell'Aeronautica militare e dai tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico, proprio ieri infatti un uomo in difficoltà era stato recuperato in località Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Le operazioni di soccorso aereo condotte positivamente in questi giorni sono il frutto delle continue attività addestrative che la Forza armata ed il Cnsas svolgono regolarmente per affinare e consolidare le tecniche e le procedure di soccorso aereo in ambiente montano. La recente esercitazione multinazionale, interforze ed inter-agenzia Grifone 2023, organizzata proprio dall'Aeronautica militare sull'aeroporto militare di Frosinone e conclusa ieri ne è un esempio concreto. (segue) (Com)