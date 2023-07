Sicilia: Aeronautica, donna infortunata recuperata su isola Salina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soccorrere persone in difficoltà non rappresenta solo una missione per il personale del 82esimo Centro Sar, del 15esimo Stormo e dell'Aeronautica militare, ma anche una vocazione. Proprio ieri il colonnello Boris Petracca, pilota ed ex comandante dell'82esimo Centro Sar trapanese ed oggi in servizio al Comando operativo di vertice interforze a Roma, mentre si trovava fuori dal servizio in spiaggia in un lido sul lungomare di Marsala, ha salvato un turista 30enne che rischiava di annegare. Tre differenti interventi di soccorso a persone in difficoltà che sono stati condotti nei giorni immediatamente successivi al 41esimo anniversario della costituzione dell'82esimo Centro Sar che è caduto il 6 luglio scorso e che vedrà le celebrazioni proprio nella giornata di oggi. L’82esimo Centro S.A.R. è uno dei Reparti del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. (Com)