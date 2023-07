Istat: Cgil, giovani ancora dimenticati, nostra mobilitazione è per loro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, per Ghiglione e Gabrielli "preoccupano il tasso di abbandono scolastico, quello di espatrio dei laureati e la forte migrazione di giovani qualificati dalle province del sud verso quelle del Nord, sempre a discapito dello sviluppo del Mezzogiorno". "L'Europa, stanzia ingenti finanziamenti per le politiche giovanili dei Paesi, a differenza delle scarse risorse messe in campo dal governo italiano, ma evidentemente – sostengono le segretarie confederali della Cgil – al nostro manca una progettualità che permetta di raggiungere dei risultati apprezzabili. I tagli all'istruzione e la scarsa attenzione all'occupazione giovanile, a partire dalla non volontà di contrastare la precarietà e lo sfruttamento, fanno il resto". "Continueremo a lavorare per ottenere serie politiche per i giovani, a partire dal tavolo sulla previdenza di martedì 11 luglio, a loro dedicato, nel quale – annunciano – rilanceremo la proposta di una 'pensione di garanzia' in grado di conferire rendite dignitose a chi ha avuto un percorso lavorativo precario e discontinuo. Diritto allo studio e diritto al lavoro tutelato rimangono le priorità per le quali continueremo a incalzare il governo, che anziché colpevolizzare le donne per la scarsa natalità del Paese, dovrebbe agire per rendere il lavoro dei giovani stabile e adeguatamente retribuito. La mobilitazione della Cgil è per i giovani – concludono Ghiglione e Gabrielli – e per loro, e con loro, a settembre saremo in piazza per i diritti di tutte e di tutti". (Com)