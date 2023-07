Milano: Pizzighini (M5s), in Lombardia private il 90 per cento delle Rsa, impossibili controlli capillari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 Stelle della Lombardia e la Europarlamentare Maria Angela Danzì "saranno intransigenti su quanto accaduto alla Rsa "Casa per Coniugi" di Milano e sono già al lavoro per chiedere un accesso agli atti e interrogazioni a partire da Bruxelles", si legge in una nota. "Questa tragedia deve riaprire una riflessione sul fatto che in Lombardia oltre il 90 per cento delle Rsa sono private ed i controlli non possono essere capillari" afferma Paola Pizzighini, consigliera regionale M5S Lombardia. "L'assessore Bertolaso davanti ai morti parla ancora di eccellenza", continua la consigliera, "mentre in questa regione tutto va allo sbando e, invece, di potenziare il pubblico stiamo lasciando nelle mani del privato la vita delle persone, soprattutto quelle fragili e indifese. È già pronto un accesso agli atti dove chiediamo come vengono eseguiti i controlli sulle Rsa con che cadenza vengono svolti e di chi è la responsabilità", conclude Paola Pizzighini. "Le parole del Presidente della Repubblica sulla necessità di fare chiarezza e individuare le responsabilità rappresentano la via che il Movimento 5 Stelle seguirà in tutte le sedi istituzionali utili per raccogliere più elementi possibile attraverso il sindacato ispettivo. Siamo vicini alla cittadinanza milanese che pretende più sicurezza nei servizi espletati nei luoghi comunali" aggiungono Daniele Pesco e Massimo De Rosa, coordinatori M5S di Milano e Provincia. (Com)