Ucraina: Tajani, scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare a livello internazionale (2)

- “Siamo sin dall’inizio al fianco dell’Ucraina, fornendo importanti aiuti umanitari, militari e finanziari, promuovendo un’azione compatta in sede Ue e Nato a sostegno di Kiev e contribuendo alla prosecuzione degli sforzi diplomatici volti a individuare una pace giusta, che salvaguardi la piena sovranità ed integrità dell’Ucraina. Abbiamo sostenuto l’adozione di tutti i pacchetti sanzionatori nei confronti della Federazione Russa, con un approccio basato sulla necessità di adottare misure che siano realmente efficaci nel contrastare ed indebolire le capacità di Mosca di proseguire l’aggressione e che vengano applicate in maniera effettiva. Parallelamente, grazie alla diversificazione degli approvvigionamenti ed al potenziamento delle infrastrutture esistenti, abbiamo rafforzato la nostra sicurezza energetica – e di conseguenza quella europea – con l’obiettivo di renderci autonomi dalle forniture russe entro il 2024 e nell’ottica di fare dell’Italia un “hub” dell’energia”, ha detto Tajani sottolineando che “il tutto (è stato fatto) nel rispetto degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica ed ecologica che ci siamo posti sia in ambito Ue, sia nel quadro dell’Unfcc”. L’Italia è inoltre protagonista, ha proseguito il ministro, nelle discussioni a livello internazionale su temi come la sicurezza alimentare, “dove abbiamo avviato lo scorso anno l’iniziativa del Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla crisi alimentare, e ospiteremo i prossimi 24-26 luglio presso la sede della Fao a Roma lo Un Food System Summit +2”. (segue) (Res)