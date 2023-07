Ucraina: Tajani, scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare a livello internazionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi affrontato il tema delle rispettive minoranze. “Sono convinto che le minoranze siano una fonte di ricchezza per i rapporti bilaterali, e il governo italiano è attivamente impegnato nell’ascolto delle istanze della nostra minoranza in Croazia come in Slovenia. Siamo in generale soddisfatti dello status della minoranza nazionale italiana in Croazia e del livello di tutela e rispetto che il governo croato accorda alla nostra Comunità nazionale, testimonianza del valore che le è riconosciuto, ma anche all’amicizia con il nostro Paese. Le nostre rispettive minoranze autoctone sono molto attive e dinamiche, pienamente integrate nei rispettivi tessuti locali, il che costituisce un valore aggiunto in termini di rapporti di collaborazione”, ha detto Tajani osservando che “naturalmente ci sono sempre spazi di miglioramento, come ad esempio il pieno compimento del bilinguismo in Istria e la sua estensione a tutto il territorio di insediamento storico, come previsto dal Trattato italo-croato sui diritti delle minoranze del 1996”. Il ministro si è infine detto convinto “che i nostri rapporti di profonda amicizia e mutuo rispetto costituiscano la miglior garanzia che continueremo a tutelare le nostre reciproche minoranze e ad essere attenti alle loro istanze”. (Res)