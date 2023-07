Milano: Codacons, su incendio Rsa magistratura accerti responsabilità di Comune e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le responsabilità di quanto accaduto a Milano, dove un incendio in una Rsa ha provocato 6 vittime e decine di feriti, sono da ricercarsi negli enti locali, a partire da Comune e Regione Lombardia. Lo afferma il Codacons, che chiede oggi alla magistratura di indagare sull’operato delle istituzioni locali. “Come ogni volta avviene in Italia, solo dopo una tragedia si scoprono irregolarità, omissioni e negligenze sul fronte della sicurezza che in realtà sono sempre state sotto gli occhi di tutti, a partire da chi il dovere e l’obbligo giuridico di vigilare – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il vero problema è che in Italia mancano del tutto i controlli sulle strutture sanitarie, e quando ci sono risultano spesso carenti e inefficaci, con la conseguenza che anziani e malati sono in balia della sorte. Per questo chiediamo alla Procura di Milano di accertare quale ruolo abbiano avuto nell’incendio il Comune di Milano e la Regione Lombardia, quanti e quali controlli siano stati eseguiti dagli enti preposti presso le case di cura della regione e se gli enti locali abbiano fatto tutto il possibile per garantire la sicurezza dei degenti ed evitare il verificarsi di incidenti”. Al Ministero della salute il Codacons chiede di avviare ispezioni a tappeto in tutte le Rsa d’Italia, verificando il rispetto dei requisiti di sicurezza e disponendo la chiusura immediata di tutte le strutture che possono rappresentare un potenziale pericolo per anziani e malati. (Com)