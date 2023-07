Milano: De Corato, dopo arresto di oggi controllare i campi nomadi e chi ci vive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò presto un'interrogazione Parlamentare perché vengano controllati i cinque campi nomadi di Milano affinché vengano identificate le persone che ci vivono e per capire quale tipo di attività svolgono". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato, commentando l'arresto di una 35 enne in un campo rom a Bareggio (Mi) che è risultata avere precedenti e condanne da scontare pari a 58 anni e 7 mesi di reclusione. “Il fatto che queste nomadi siano ancora in libertà – rileva - è il frutto delle difese e delle protezioni che negli ultimi anni hanno avuto dalla Sinistra, in particolare quella milanese”.(Com)