Abruzzo: esami di stato per 14 studenti della Casa di reclusione di Sulmona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istruzione è riconosciuta come elemento essenziale del trattamento penitenziario e costituisce una necessità finalizzata alla rieducazione ed al reinserimento nella società della persona ristretta, alla fine della pena. La scuola nel contesto carcerario è fondamentale ed ha un notevole valore, in quanto offre ai detenuti una possibilità di riscatto, permettendo loro di completare gli studi interrotti e di conseguire un diploma di maturità. Studiare in carcere rappresenta un percorso di formazione che molti detenuti scelgono, frequentando le attività didattiche per cinque anni, alla fine dei quali devono affrontare l'Esame di Stato. Questo è quanto hanno vissuto i quattordici studenti-ristretti dell'Istituto Agrario "Arrigo Serpieri" - sede Casa di reclusione di Sulmona, che hanno dimostrato grande impegno e capacità. (segue) (Gru)