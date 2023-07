Abruzzo: esami di stato per 14 studenti della Casa di reclusione di Sulmona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'esperienza in qualità di presidente agli esami di Stato, presso la sede Casa di reclusione di Sulmona, è stata una tra quelle che, nei miei quarant'anni di scuola, considero tra le più significative che abbia mai fatto sul piano umano e professionale", racconta la Presidente della Commissione Agata Nonnati, evidenziando l'emozione ed il grande desiderio dei detenuti di dimostrare il meglio di sé, con l'aiuto di quei docenti che ogni giorno scelgono di fare scuola in un luogo dove la loro straordinaria presenza dimostra come quelle ore di lezione possano rappresentare una speranza che illumina le giornate, grazie al rapporto umano che accende motivazione e desiderio di apprendere. "Un ringraziamento alla commissione e, in particolare, ai commissari interni e alla professoressa Daniela Verzino, referente della sede carceraria, che hanno dimostrato come la scuola possa cambiare destini che sembrano già segnati", aggiunge la presidente Nonnati. (Gru)