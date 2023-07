Sardegna: assessore Lai, coinvolgere comunità su Pnrr per rilancio economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre coinvolgere la comunità intera nelle scelte che abbiano come obiettivo il rilancio dei settori congeniali per la nostra economia, che favoriscono uno sviluppo integrato e sostenibile. Un nuovo modello di sviluppo non può prescindere dalla co-progettazione con i territori e con il tessuto produttivo, soprattutto quando questo produce lavoro, crea ricchezza puntando su risorse che in Sardegna abbondano, quali quelle ambientali, identitarie, storico-culturali, agroalimentari e turistiche, che necessitano oltre che condivisione con tutti gli attori del territorio, maggiori sinergie tra le istituzioni nella fase di progettazione e spesa dei fondi europei". Lo ha affermato l'assessore del Lavoro, Ada Lai, è intervenuta al convegno "Lo scenario strategico per lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese della Sardegna al tempo del Pnrr", organizzato oggi dalla Cna Sardegna, presso il T-Hotel di Cagliari. "La Giunta Solinas - ha sottolineato l'assessore - sta lavorando con impegno, cercando di recuperare il tempo perso durante la pandemia, con una programmazione efficiente delle risorse, per valorizzare i saperi e i talenti, potenziare i trasporti e le infrastrutture, migliorare i servizi sociali e sanitari. Gli stanziamenti per i borghi e le zone interne - spiega Lai - con i GAL e i Comuni sempre più protagonisti e i cantieri i occupazionali sono la nostra strategia contro lo spopolamento, così come il nostro impegno per assicurare una formazione dignitosa anche per quei ragazzi a rischio dispersione scolastica". (segue) (Rin)