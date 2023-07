Sardegna: assessore Lai, coinvolgere comunità su Pnrr per rilancio economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2023 "l'assessorato del Lavoro ha messo in campo 100 milioni di euro per la formazione: da quella professionale mirata all'alta formazione con le Accademie e il programma Sardegna Hvet, fino all'apprendistato a cui abbiamo dedicato un apposito bando. Un lavoro di concerto portato avanti con le agenzie formative, le università e i centri di formazione. Siamo ormai nella fase finale delle procedure - precisa l'assessore - e da settembre partiranno tutti i percorsi a catalogo per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e dei disoccupati. Ma la formazione da sola non basta per favorire l'occupazione - osserva l'esponente dell'esecutivo Solinas - se non si incentivano le imprese, piccole e grandi, tagliando il costo del lavoro, ancora troppo alto, con i bonus occupazionali, le misure di microcredito e la fiscalità di vantaggio. E soprattutto con una semplificazione amministrativa, che ritengo prioritaria, per avvicinare le istituzioni ai cittadini e alle imprese". La riforma dei centri per l'impiego prosegue per mettere incontro domanda e offerta e soprattutto prosegue il nostro impegno per valorizzare gli antichi saperi e mestieri attraverso un' apposita campagna di comunicazione rivolta ai giovani, che metta in luce il potenziale culturale, sociale ed economico dell'artigianato tra le nuove generazioni", conclude l'assessore Lai. (Rin)