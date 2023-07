© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato il capo della Casa Bianca, Joe Biden, per i nuovi aiuti militari che comprendono le munizioni a grappolo. In un messaggio su Twitter, Zelensky ha osservato che l'aumento delle capacità difensive ucraine “fornirà nuovi strumenti per liberare la nostra terra” e avvicinare la pace. (Kiu)