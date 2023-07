Roma: servizi Alto Impatto in centro e sul litorale, sequestrate borse contraffatte e multati venditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Romanina, gli uomini del commissariato sono stati impiegati in servizi mirati al contrasto del fenomeno denominato "autotuning" ovvero per accertare la presenza di eventuali modifiche non consentite apportate ai veicoli. Al termine dei controlli, sono state identificate 29 persone, sono stati controllati 16 veicoli e sono stati contravvenzionati 3 automobilisti. A Civitavecchia, in vista della più alta affluenza di cittadini e persone nella cittadina balneare in virtù della stagione estiva, sono stati intensificati i controlli del territorio. Gli agenti, unitamente a 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno indentificato 209 persone e controllato 119 veicoli. 2 gli automobilisti sanzionati per la violazione del codice della strada e 1 la patente ritirata. (segue) (Rer)