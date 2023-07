Roma: servizi Alto Impatto in centro e sul litorale, sequestrate borse contraffatte e multati venditori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre sul litorale, a Fiumicino in località Fregene, nel corso degli stessi servizi sono state identificate 167 persone e sono stati controllati 87 veicoli di cui 8 sono stati sanzionati amministrativamente. I poliziotti, unitamente a 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e 2 equipaggi della Guardia di Finanza hanno, inoltre, controllato 7 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati quindi sanzionati per violazioni amministrative riscontrate. Infine, gli agenti del commissariato Anzio Nettuno, nell'ambito di servizi svolti a garantire il contrasto e la prevenzione dei reati predatori, hanno esteso la verifica anche al controllo della somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori. Alla fine dei controlli sono state identificate 50 persone, controllati 3 esercizi commerciali e 4 giovani sono stati sanzionati amministrativamente poiché trovati in possesso di droga. (Rer)