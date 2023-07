Iran-Algeria: ministro Esteri Teheran, relazioni con Algeri sulla buona via

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Iran e Algeria "sono sulla buona strada ed è stato raggiunto un accordo per l'esenzione dei visti politici, nella prima fase, e poi per quelli normali". Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, durante la conferenza stampa congiunta con l'omologo dell'Algeria, Ahmad Attaf, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale iraniana "Irna". "A livello politico, abbiamo sempre avuto un forte dialogo e consultazioni a livello di alti funzionari e presidenti, primi ministri, vicepresidenti, oltre che ministri degli Esteri, e continueremo così", ha affermato Abdollahian. Il capo della diplomazia iraniana ha aggiunto: “Abbiamo un consenso per quanto riguarda lo svolgimento del comitato di follow-up dell'Alta commissione congiunta bilaterale. Prossimamente le riunioni si terranno nelle capitali dei due Paesi”. Inoltre, Algeria e Iran "hanno concordato di accelerare la cooperazione tra le due parti nei settori della scienza, della tecnologia, dell'agricoltura, della medicina e delle attrezzature mediche, dell'industria e delle miniere". (segue) (Res)