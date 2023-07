Francia: anniversario Traoré, manifestanti marciano a Parigi nonostante divieto della questura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti si sono radunati a Parigi e hanno iniziato ad avanzare da Place de la Repubique su Boulevard del Magenta nonostante il divieto della questura. La protesta è stata indetta in occasione dell’anniversario della morte di Adama Traorè, il giovane di colore morto nel 2016 dopo il fermo della polizia. La manifestazione è stata organizzata da Assa Traoré, sorella di Adama Traoré. Numerose persone sono state multate con una sanzione pecuniaria di 135 euro per aver preso parte ad una manifestazione vietata. Oltre a Parigi, diversi raduni si sono formati anche in altre città tra cui Marsiglia e Strasburgo.(Frp)