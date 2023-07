Trasporto aereo: sindacati, 15 luglio sciopero 4 ore piloti Malta Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 15 luglio, dalle 12 alle 16, si terrà lo sciopero nazionale dei piloti della compagnia Malta Air che opera i voli di Ryanair. A proclamarlo unitariamente Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soggetti di un accordo totalmente insoddisfacente per la categoria piloti e vista la totale chiusura al dialogo ed al confronto da parte della compagnia. Secondo le tre organizzazioni sindacali si tratta di "un accordo assolutamente insoddisfacente e poco rispettoso della professionalità e del contributo che il personale navigante ha assicurato e che in particolare, nella fase post pandemia, ha consentito all'azienda un deciso incremento della reddittività". (Com)