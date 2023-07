Ucraina: ministra Difesa spagnola, contrari a decisione Usa di invio bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna "non condivide" ed è "contraria" alla decisione degli Stati Uniti di inviare bombe a grappolo alle forze armate ucraine. Lo ha detto la ministra della Difesa, Margarita Robles, in alcune dichiarazioni ai media durante un evento del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Madrid. "La Spagna, a partire dal fermo impegno che ha con l'Ucraina, ha anche un fermo impegno che certe armi e bombe non possono essere consegnate in nessuna circostanza", ha detto la ministra. A questo proposito, Robles, che ha sottolineato come l'invio di queste bombe sia una decisione degli Stati Uniti e non della Nato, ha insistito sul sostegno "totale e assoluto" del governo spagnolo all'Ucraina, ma ha difeso il fatto che nella "legittima autodifesa non si usano bombe come quelle a grappolo". (Spm)