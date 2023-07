Infrastrutture: Anbi Lazio, soddisfazione per via libera a progetto diga dell'Elvella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche) ha approvato il progetto "Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza strutturale ed idraulica della Diga Elvella per un importo pari a 2.5 milioni di euro. "Un impegno partito da lontano - ha detto in una nota il Presidente Anbi Etruria Meridionale e Sabina Gianluca Pezzotti - che ha permesso di arrivare alla importante comunicazione ricevuta dal Ministero anche grazie all'attività di sistema. In tal senso un ringraziamento all'Anbi nazionale e all'Anbi Lazio per l'importante supporto garantito in termini di attenzione e valorizzazione dell'importante e strategico intervento. La diga dell'Elvella, che insiste nel comprensorio a cavallo tra le province di Viterbo e Siena, è un bacino strategico per gli usi irrigui a beneficio delle aziende agricole diventato ancor più basilare in questo ultimo anno a seguito della grave crisi idrica che ha colpito il nostro Paese". (segue) (Com)