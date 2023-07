Giustizia: Nevi (FI), no a scontri tra magistratura e politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non dobbiamo tornare allo scontro tra magistratura e politica perché sarebbe un danno per tutti. Ma il governo non può nemmeno essere sotto tutela di chi non gradisce le nostre riforme. Politica e giustizia devono essere separate". Lo ha affermato nel corso della trasmissione "L'Aria che tira", su La7, il vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia Raffaele Nevi. "Per quanto riguarda le vicende di alcuni esponenti del governo – ha proseguito -, noi siamo sempre stati e restiamo garantisti, opponendoci a qualsiasi deriva giustizialista. Avere una indagine a carico non equivale certo a una condanna in terzo grado. Qualsiasi decisione spetta, eventualmente, ai singoli, in base a valutazioni assolutamente personali. Il governo va avanti tranquillamente", ha concluso. (Rin)