Giustizia: Paita (Iv), come sempre Anm sente bisogno di dire la sua

- "Come sempre, Giuseppe Santalucia, presidente dell'Anm, sente il bisogno di dire la sua. Una riforma della giustizia in senso garantista non dovrebbe preoccupare la magistratura e infatti non preoccupa i magistrati seri, che sono la maggioranza e svolgono il proprio lavoro, vale a dire applicare la legge". Lo afferma la coordinatrice nazionale di Italia Viva e Capogruppo al Senato di Azione-Italia Viva Raffaella Paita in merito alle parole del presidente dell'Anm su attacchi pesantissimi da parte di governo e ministero nei confronti dei magistrati. "Noi sosteniamo l'azione del ministro Nordio: ci auguriamo piuttosto - aggiunge Paita - che il governo appoggi il suo ministro e lo lasci davvero lavorare e senza annacquare la riforma. Perché il timore in questo senso c'è. D'altronde Fd'I è un partito che ha fatto del giustizialismo una sua connotazione. Se Meloni e i suoi hanno cambiato idea, ben venga". (Rin)