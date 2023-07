Ucraina: De Cristofaro (Avs), bombe a grappolo ultima follia guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione degli Stati Uniti di inviare le terribili bombe a grappolo all'Ucraina, vietate dalla convenzione di Oslo, è l'ultima follia di una guerra che così rischia di non finire mai". Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. Francia, Germania e Spagna "hanno già detto no a quest'arma di distruzione, cosa aspetta l'Italia a fare altrettanto? Non c'è possibilità che questa guerra finisca con la vittoria sul campo. Men che meno continuando a inviare armi sempre più micidiali. Serve un vero percorso di pace promosso dall'Europa e tutti i Paesi devono impegnarsi in tal senso, altrimenti il conflitto diventerà mondiale", conclude.(Com)