Covid: Nevi (FI), nessun processo parlamentare, solo approfondimenti

- "Non ci sarà alcun processo parlamentare sul Covid, questo è un film che hanno messo su Conte e Speranza". Lo ha assicurato a "L'Aria che Tira", su La7, il vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia Raffaele Nevi. "Noi di Forza Italia - aggiunge - abbiamo detto chiaramente che la Commissione non deve essere e non sarà un tribunale d'inquisizione contro chi ha gestito la fase complessa dell'inizio della pandemia, durante la quale molte decisioni sono state prese, necessariamente, in poche ore e a fronte di una situazione drammatica. C'è semplicemente bisogno di approfondire per evitare che alcuni errori, se sono stati fatti, si possano ripetere in futuro", conclude. (Rin)