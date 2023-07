Ucraina: Crosetto, i russi usano da sempre le bombe a grappolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I russi “usano da sempre le bombe a grappolo”, anche in Ucraina, fin dall’inizio. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un post su Twitter. “Il mio pensiero? L’Italia ha aderito alla Convenzione sulle munizioni a grappolo, che ne vieta l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio. Ero sottosegretario alla Difesa, nel 2011, quando la ratificammo. P.S: i russi le usano da sempre. Anche in Ucraina. Dall’inizio”, ha scritto Crosetto.(Res)