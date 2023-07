Ucraina: ministro Difesa Reznikov, non useremo bombe a grappolo in Russia e nelle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina si impegna a non usare le bombe a grappolo fornite dagli Stati Uniti su territorio russo e nei centri urbani. Lo ha dichiarato il ministro della difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, attraverso Twitter. "L'Ucraina utilizzerà queste munizioni solo per liberare i propri territori", ha scritto Reznikov. Kiev, secondo il ministro, utilizzerà le munizioni "solo nelle aree in cui si concentrano le forze russe", per sfondare le loro linee di difesa.(Kiu)