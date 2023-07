Affitti: Battilocchio (FI), affronteremo tema casa in commissione Periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Bernini "ha attivato una serie di fondi per l'ambito universitario, non solo dal Pnrr perché in legge di bilancio erano già previste risorse specifiche destinate al diritto allo studio. Il problema però è più generale, il diritto alla casa è un tema al quale Forza Italia ha sempre dedicato massima attenzione. Da qualche giorno io sono il presidente della commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di sicurezza e di degrado delle periferie e delle città italiane, il tema della casa sarà uno di quelli che affronteremo subito". Lo ha detto a "Settegiorni" su Rai Parlamento il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie."Il governo si sta muovendo, in questi giorni si sta discutendo di una proposta, che mi auguro sarà condivisa da tutti i partiti, su un testo base relativo alla questione degli affitti brevi. Discuteremo poi in parlamento le mozioni", ha concluso. (Rin)