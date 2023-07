Roma: droga "in viaggio" su metropolitana o attraverso spedizionieri, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Roma la droga raggiunge le periferie e lo fa in diversi modi: viaggiando sulle metropolitane o spedita attraverso ignari corrieri. Lo si evince da tre diverse operazioni condotte dagli agenti della questura di Roma che hanno fruttato tre arresti e il sequestro di oltre 4 chili di stupefacente. Gli investigatori del commissariato Appio sono arrivati a supporre che l'odierno indagato fosse in qualche modo coinvolto in un traffico di droga. Hanno allora deciso di seguire l'uomo nei suoi spostamenti, vedendolo entrare in 2 diversi negozi di spedizioni con vari pacchi già chiusi e pronti per essere inviati. Gli agenti, controllando i pacchi, hanno scoperto che contenevano dell'hashish in quantità variabile ed erano indirizzati a 4 diversi indirizzi sparsi su tutto il territorio nazionale. Il peso totale della droga sequestrata è di 1,25 chili. Il 55enne è stato arrestato e posto a disposizione della Magistratura. La Procura ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura adottata dalla Polizia di Stato. (segue) (Rer)