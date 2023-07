Roma: droga "in viaggio" su metropolitana o attraverso spedizionieri, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni precedenti l'attività dei poliziotti di via Botero si era invece concentrata nel verificare la possibilità che la droga venisse trasportata attraverso mezzi pubblici ed in particolare sulla metropolitana. 2 persone sono state arrestate in 2 diverse operazioni: un 24enne originario del viterbese è stato trovato in possesso di 30 panetti di "fumo" per un totale di circa 3 chili di hashish. L'altro arresto si riferisce ad un 18enne che nello zaino trasportava poco più di 150 grammi tra hashish e marijuana. Entrambi i giovani sono stati arrestati ed anche per loro il GIP, su richiesta dei relativi Pubblici Ministeri, ha convalidato le misure pre-cautelari. (Rer)