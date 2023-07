Abruzzo: Marsilio presenta al ministro Zangrillo l'avvio dell'Hub delle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, a tenere a battesimo martedì 11, a Palazzo d'Avalos, a Vasto, l'avvio dell'Hub delle competenze, un progetto di sistema su cui si fonda il nuovo corso della programmazione unitaria della Regione Abruzzo. A fare gli onori di casa sarà il presidente della Regione, Marco Marsilio, che ha sostenuto fortemente la necessità di dare avvio a questo progetto finalizzato ad affiancare le amministrazioni locali nella redazione dei progetti di sviluppo territoriale così da favorire la messa a terra dei fondi in tempi rapidi, ma anche a velocizzare la chiusura di quelli ancora in corso. In sintesi, l'Hub delle competenze si prefigge di dare il giusto impulso alle politiche di coesione in modo da spendere presto, e bene, le ingenti risorse della nuova programmazione Fesr ed Fse+, che prevede risorse pari a 1,08 miliardi di euro, e quelle della nuova programmazione nazionale Fsc in negoziato finale con il governo, attraverso la creazione di capacità manageriali e di sinergie operative degli enti locali considerati sia individualmente che attraverso forme associative quali le aree interne e le aree urbane funzionali. (segue) (Rin)