Abruzzo: Marsilio presenta al ministro Zangrillo l'avvio dell'Hub delle competenze (2)

- Dopo i saluti introduttivi fissati alle ore 10 e partecipati dalla Rapporteur del programma Martina Spernbauer, il programma prevede una sessione mattutina dedicata alla presentazione dell'Hub e la firma dell'Accordo istituzionale tra Regione Abruzzo, Anci, Upi e Uncem Abruzzo per una collaborazione finalizzata a fare emergere le reali esigenze degli Enti Locali abruzzesi al fine di realizzare un supporto concreto aderente ai bisogni. Seguirà il contributo del ministro Zangrillo volto a illustrare la policy dedicata da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e infine le tavole rotonde con i sindaci coinvolti nelle strategie territoriali e la presentazione dei bandi del nuovo ciclo di programmazione. L'idea è quella di mettere in campo interventi formativi finalizzati a migliorare il bagaglio di competenze di chi opera nelle amministrazioni, oltre che azioni di affiancamento in forma "porta a porta", con il supporto di Formez PA, associazione partecipata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e da diverse regioni, tra cui l'Abruzzo, che svolge un ruolo di supporto tecnico sui temi del rafforzamento della capacità amministrativa. (segue) (Rin)