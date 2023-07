Abruzzo: Marsilio presenta al ministro Zangrillo l'avvio dell'Hub delle competenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo primo investimento a valere su risorse Psc 2000 2020 – dichiara il presidente Marsilio – permette di avviare un'azione concreta e immediata per velocizzare la spesa attraverso un supporto specialistico mettendo le basi per un'azione di medio-lungo termine per formare competenze specialistiche utili per il periodo di programmazione 2021-2027. Si tratta, in sintesi, di un nuovo metodo per migliorare la capacità amministrativa del sistema delle Pubbliche amministrazioni abruzzesi e, di fatto, rappresenta uno dei fiori all'occhiello del nuovo ciclo di programmazione promosso dai membri della Commissione europea durante l'ultimo Comitato di sorveglianza". "Vogliamo intercettare i fabbisogni puntuali della realtà regionale e delle singole realtà locali – spiega Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento di Presidenza – per poter costruire un centro di competenza finalizzato a supportare le amministrazioni, a spendere presto e bene i fondi comunitari e nazionali per la coesione territoriale". L'Hub delle competenze è, infatti, un contenitore quadro per il miglioramento della capacità amministrativa dell'intero settore pubblico abruzzese, partendo dal sostegno ai piccoli Comuni per accelerare la spesa dei fondi strutturali, per arrivare alle aggregazioni territoriali nell'ottica di una rete di competenze diffuse e condivise. (Rin)