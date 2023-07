Giustizia: Malan (Fd'I), presidente Anm ricordi 30 anni di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, "sorprende che il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia, attacchi il sottosegretario, nonché ex magistrato, Alfredo Mantovano per aver parlato delle 'interferenze di alcune iniziative giudiziarie sulla politica' come di un problema che riguarda tutti". Il dottor Santalucia, aggiunge il parlamentare, mostra di "ritenere che il sottosegretario si riferisse ai casi Santanché e Delmastro, quando invece egli ha detto chiaramente che parlava di un fenomeno che in 30 anni ha colpito tutti i governi. Vogliamo ricordare che il secondo governo Prodi cadde perché il partito di Clemente Mastella fu oggetto di una pesantissima iniziativa giudiziaria, poi finita poi nel nulla? Vogliamo ricordare la vicenda di Renzi e dei suoi genitori, finiti sotto accusa quando l'allora leader del Pd era a capo del governo e assolti definitivamente solo oggi? Per non parlare delle molteplici vicende che hanno coinvolto Silvio Berlusconi a cominciare da quella del 1994, preannunciata da un quotidiano durante un vertice internazionale e anch'essa finita nel nulla?". Lo stesso ha poi ricordato che "chi più ha parlato di queste interferenze è stato un predecessore di Giuseppe Santalucia, Luca Palamara, che sul tema ha scritto addirittura due libri da cui emerge un quadro non molto rassicurante. Credo dovrebbe essere interesse di tutte le forze politiche e della magistratura trovare le soluzioni per far fronte a una realtà che è difficile negare. L'imputazione coatta, atto così raro da non essere neppure considerato nelle rilevazioni statistiche del ministero della Giustizia, nei confronti del sottosegretario Delmastro, insieme alle singolari modalità e tempistiche riguardanti l'avviso di garanzia al ministro Santanché, ci dicono solo che questa realtà è ancora attuale", conclude.(Rin)