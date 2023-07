Lavoro: Battilocchio (FI), per Ue Italia virtuosa su contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La posizione di Forza Italia "è chiara, ci rifacciamo al testo della direttiva europea che prevede la necessità dell'obbligo di salario minimo negli Stati in cui la contrattazione collettiva è inferiore all'80 per cento. Da questo punto di vista l'Italia è un paese virtuoso, i dati ci dicono che la contrattazione collettiva arriva a circa il 90 per cento e credo sia il primo paese in Europa". Lo ha detto il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio a "Settegiorni" su Rai Parlamento. "Tra l'altro - aggiunge - anche dal mondo sindacale arrivano posizioni che vanno in questa direzione, soprattutto quella della Cisl che ha palesato tutti i rischi legati ad un salario minimo imposto per legge. E' un dibattito non tra chi è a favore dello sfruttamento e chi contro ma è una discussione aperta nel Paese che noi porteremo avanti anche in parlamento, dove il tema arriverà il 28 luglio", conclude. (Rin)