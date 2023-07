Ucraina: Tajani, scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario continuare a dispiegare una risposta forte e coesa a livello Ue e internazionale, volta a garantire piena assistenza all’Ucraina nella sua battaglia per salvaguardare la propria indipendenza, e per affrontare efficacemente le ripercussioni della guerra sui mercati europei e mondiali e scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista pubblicata dal settimanale croato “Pogled” in occasione della partecipazione del ministro al Dubrovnik Forum 2023. “Il Dubrovnik Forum è un appuntamento molto importante tra i principali eventi dedicati alla politica internazionale. Il tema oggetto dell’edizione di quest’anno, l’impatto del conflitto in Ucraina sull’Europa e sull’ordine internazionale, rappresenta una delle priorità dell’agenda del governo italiano. Il conflitto in Ucraina continua ad avere conseguenze drammatiche per la nazione e per il popolo ucraino, e un impatto significativo a livello europeo e globale, soprattutto in termini di sicurezza energetica e alimentare”, ha osservato Tajani. L’Italia, ha proseguito il titolare della Farnesina, è in prima linea sotto entrambi i punti. (segue) (Res)