Ucraina: Tajani, scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare a livello internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani ha poi affrontato il tema dell’allargamento dell’Ue ai Paesi dei Balcani occidentali. “Il rilancio del progetto europeo passa necessariamente dall’allargamento ai Paesi dei Balcani occidentali. E’ esattamente quanto avvenne nel secondo dopoguerra, quando la nascita della Comunità europea inaugurò una nuova era di pace, di collaborazione e di sviluppo tra Paesi per molti secoli in guerra tra loro”, ha osservato il titolare della Farnesina. “Per l’Italia lo sviluppo socio-economico, la stabilizzazione e l’integrazione europea della regione balcanica sono un interesse vitale, indispensabile per scongiurare instabilità e spazi vuoti che possono minare la sicurezza collettiva europea, tanto più in un momento quale quello attuale, in cui essa è già minacciata dall’aggressione russa all’Ucraina”, ha detto il vicepresidente del Consiglio. “Per i Paesi della regione la prospettiva europea è la via maestra per un futuro di sviluppo, di crescita e di pace. L’Europa è anche casa loro, una casa cui si sentono indissolubilmente legati da ragioni storiche, culturali ed economiche. Da questi Paesi proviene una forte domanda di Europa, che sia presente nella loro vita quotidiana, e che sappia dare certezze sul processo di adesione e sulla sua conclusione. L’Italia si vuole fare portavoce di queste legittime aspettative, ed è pertanto attivamente impegnata nel rilancio del processo di allargamento Ue, come testimoniato dalla Conferenza di Trieste sui Balcani Occidentali dello scorso 24 gennaio e dalla riunione ministeriale con i 6 Paesi dei Balcani occidentali che ho voluto organizzare a Roma lo scorso 3 aprile”, ha osservato ancora Tajani. (segue) (Res)