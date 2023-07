Ucraina: Tajani, scongiurare i rischi di una più forte crisi energetica e alimentare a livello internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti fra Italia e Croazia, secondo il ministro, sono improntati ad un forte rapporto di amicizia. “I nostri due Paesi sono legati da un forte rapporto di amicizia. L’Italia è stata a fianco della Croazia durante gli anni Novanta, e da allora è stata uno dei principali sponsor del suo ingresso nell’Unione europea nel 2013, e, più recentemente, nel gruppo dei Paesi mediterranei dell’Ue, il Med9, nella zona Euro e nello spazio Schengen. Condividiamo con Zagabria le stesse priorità strategiche a livello europeo e regionale, dal sostegno all’Ucraina alla necessità di completare il processo di integrazione europea dei Paesi dei Balcani Occidentali. Negli ultimi anni le relazioni politiche si sono ulteriormente intensificate e il Comitato bilaterale dei ministri, principale strumento di coordinamento tra i nostri due governi, con il prossimo appuntamento che quest’anno si terrà in Croazia. Sono stato a Zagabria lo scorso marzo per consultazioni con il Premier Plenkovic e con il Ministro Grlic Radman, che accoglierò ad Ancona lunedì prossimo per la quarta riunione dei ministri degli esteri di Italia, Croazia e Slovenia sulla cooperazione nell’Alto Adriatico”, ha detto Tajani ricordando inoltre l’impegno per il rafforzamento della cooperazione economico-commerciale bilaterale. Il 2022 ha visto un interscambio che ha raggiunto la cifra record di 8,3 miliardi di euro. “Siamo il primo fornitore e il primo cliente della Croazia. La prossimità geografica e la consolidata presenza di importanti aziende italiane offrono solide basi per l’ulteriore sviluppo della cooperazione economica tra i due Paesi. A tal riguardo, si schiudono opportunità nei settori strategici delle infrastrutture e delle energie rinnovabili e nella collaborazione fra piccole e medie imprese. Il nuovo strumento del Business Forum bilaterale, inaugurato lo scorso anno in occasione del Comitato dei ministri svoltosi a Roma, sarà uno strumento prezioso a questo scopo”, ha dichiarato Tajani. (segue) (Res)