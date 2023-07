Bari: Decaro, più investimenti per la nostra città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Paese siamo cresciuti dal punto di vista turistico, Bari in modo particolare è una delle più importanti per il settore. Ad oggi è fondamentale, però, consolidare questo risultato attraverso i servizi diretti ai turisti". Lo ha dichiarato Antonio Decaro, Sindaco di Bari, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", l'evento nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. "Il turismo a Bari - ha aggiunto - ha avuto un incremento molto alto in percentuale. Questo è un grande stimolo a fare sempre di più, soprattutto con nuovi investimenti, per il futuro della nostra città e del nostro Paese", ha aggiunto.(Rin)