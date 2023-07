Vaticano: Papa, la morte dei migranti in mare è una vergogna per la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, in occasione della celebrazione a ricordo del 10° anniversario della sua visita a Lampedusa, ha scritto all'arcivescovo di Agrigento monsignor Alessandro Damiano. "In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo – si legge nella missiva – siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti. È la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l'altro", ammonisce il Papa, che aggiunge: "Il consumarsi di sciagure così disumane deve assolutamente scuotere le coscienze". "Bisogna cambiare atteggiamento – prosegue il Pontefice – il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura. È un fratello che come me è stato posto sulla terra per godere di ciò che vi esiste e condividerlo in comunione. In tale contesto, tutti siamo chiamati ad un rinnovato e profondo senso di responsabilità, dando prova di solidarietà e di condivisione". L'appello è anche alla Chiesa che, "per essere realmente profetica", deve adoperarsi "con sollecitudine per porsi sulle rotte dei dimenticati, uscendo da sé stessa, lenendo con il balsamo della fraternità e della carità le piaghe sanguinanti di coloro che portano impresse nel proprio corpo le medesime ferite di Cristo. Vi esorto perciò a non restare imprigionati nella paura o nelle logiche di parte, ma siate cristiani capaci di fecondare con la ricchezza spirituale del Vangelo codesta Isola, posta nel cuore del Mare Nostrum, affinché ritorni a splendere nella sua originaria bellezza", conclude Francesco.(Civ)