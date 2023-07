Logistica: Grimaldi (Alis), più infrastrutture per la crescita del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo la fortuna di avere un'azienda strutturata che ha investito in sostenibilità, tuttavia abbiamo una carenza di manodopera specializzata. Siamo un Paese che ha investito male in formazione". Lo ha dichiarato Guido Grimaldi, Commercial director Grimaldi Group - presidente Alis, intervenuto al Teatro Petruzzelli di Bari in occasione della quinta edizione de "La Ripartenza, liberi di pensare", l'evento nato da un'idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it. "Fare azienda in questo - ha aggiunto - è da eroi, ma ci crediamo e siamo orgogliosi di restare in Italia. Abbiamo volumi di crescita importanti ma abbiamo bisogno di più infrastrutture e libera concorrenza per far crescere il settore".(Rin)