Paesi Bassi: oggi incontro tra Rutte e re Willem-Alexander per comunicare dimissioni

- E’ stato fissato per oggi l’incontro tra il primo ministro olandese Mark Rutte e re Willem-Alexander, in cui il premier comunicherà ufficialmente le proprie dimissioni. Lo riportano i media olandesi, precisando che al centro del colloquio sarà anche la prosecuzione del disbrigo degli affari correnti dell’esecutivo. I partiti che compongono la maggioranza di governo non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle misure per limitare l'afflusso dei richiedenti asilo. Nella serata di ieri l'ultimo tentativo di raggiungere un consenso si è concluso senza risultati. I membri del governo hanno valutato l'ultima proposta presentata da Eric van der Burg, il segretario di Stato incaricato della politica di asilo. Il premier Mark Rutte, leader del Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), prima della discussione aveva minacciato di ritirarsi dalla coalizione se non fosse stata raggiunta un’intesa. (segue) (Beb)