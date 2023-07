Roma: Atac su caso disabile a Cinecittà, in quel giorno servizio accoglienza in stazione vicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In replica alla vicenda raccontata dalla presidente della commissione capitolina Politiche sociali, Nella Converti del Pd, sulla disavventura di una donna disabile nella stazione Cinecittà a Roma - e riportata dalla stampa - dopo l'invio di una lettera della presidente all'azienda capitolina, Atac in una nota "nel sottolineare il proprio rincrescimento per quanto accaduto e dopo aver svolto tutti i necessari accertamenti ritiene doveroso sottolineare che l'azienda sta lavorando intensamente a un piano di recupero degli impianti di traslazione nelle stazioni grazie al quale, entro l'estate, verrà raggiunta una disponibilità degli impianti superiore al 90 per cento, un risultato che non si raggiungeva da almeno cinque anni". (segue) (Com)