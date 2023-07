Roma: Atac su caso disabile a Cinecittà, in quel giorno servizio accoglienza in stazione vicina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'inizio del 2022 - prosegue Atac nella nota - sono stati riattivati numerosi impianti lungo la rete metro ferroviaria, completando fra l'altro il ripristino delle scale mobili nel nodo di Termini, (che ha una insistenza, per la sola stazione, di oltre 30 impianti) e la sostituzione di altri 33 impianti giunti a fine vita tecnica lungo la rete". Nello specifico della vicenda raccontata "a Cinecittà non sono presenti scale mobili ma un ascensore e due elevatori - precisa Atac -. Il primo ha completato il processo di revisione normativo e deve solo essere collaudato dagli enti preposti. I due elevatori, poco più che montacarichi, giunti a fine vita tecnica, avendo oltre vent'anni, non revisionabili, hanno la sostituzione programmata grazie ai fondi giubilari". (segue) (Com)