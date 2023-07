Roma: Atac su caso disabile a Cinecittà, in quel giorno servizio accoglienza in stazione vicina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora Atac tiene a precisare che "il fatto è accaduto lo scorso 24 giugno. Sul posto era presente una nostra guardia giurata che si era offerta di assistere il gruppo ed ha fornito la prima assistenza alla passeggera caduta chiamando il 118. Atac, in occasione della manifestazione e in accordo con tavoli tecnici organizzati dalle forze dell'ordine, aveva peraltro assicurato uno specifico servizio di accoglienza ai manifestanti nelle stazioni di Anagnina, comunicata dagli organizzatori come punto di arrivo dei manifestanti, e di Flaminio, punto di inizio della manifestazione. Entrambe le stazioni erano presenziate in forza da personale Atac con impianti strettamente controllati e banchine facilmente accessibili alle persone con ridotta capacità motoria. La stazione di Anagnina è nelle immediate vicinanze della stazione di Cinecittà. Atac ricorda infine che le condizioni di accessibilità della stazione sono sempre aggiornate e comunicate in tempo reale sui canali informativi di Atac. L'azienda, inoltre, - conclude la nota - ha messo a disposizione un numero di telefono, 06.46954444, dove è possibile prenotare l'utilizzo dei servoscala nelle stazioni, dove è presente, e avere assistenza e informazioni. E le specifiche sono tutte facilmente disponibili sul sito Atac". (Com)